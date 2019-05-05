تقرير بريطاني يحذر من طموحات دولية لداعش

وقال تقرير الصحيفة، إنه في نهاية المقطع المصور الذي بثه التنظيم لزعيمه أبوبكر البغدادي ظهر ملف يضم مواقع مختلفة في أنحاء العالم تسعى الجماعة الجهادية لشن عمليات فيها مع تعليق من البغدادي يقول فيه "هذه العملية سيكون لها مابعدها بمشيئة الله".
وأضاف أن هناك ملفات أخرى لما يسميه التنظيم "الولايات التابعة له" في كل من الصومال واليمن والقوقاز وغرب أفريقيا وتركيا وهو ما يشير إلى أنه رغم انهيار "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم من جانبه والتي امتدت فوق مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق، وحكمت ملايين المواطنين إلا أن طموحات التنظيم لازالت باقية.
واشار التقرير إلى أن مسؤولا أمنيا أمريكيا بارزا حذر هذا الأسبوع من ان التنظيم مازال يمثل تهديدا خطيرا في مختلف أنحاء العالم مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث في أفضل الطرق لضربه.
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