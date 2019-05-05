"العين الإخبارية" ترصد تطورات أحداث غزة لليوم الثاني.. لحظة بلحظة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جانب من القصف الإسرائيلي على غزة

لليوم الثاني على التوالي يتواصل التصعيد في قطاع غزة، الأحد، مع سقوط 7 شهداء و47 مصابا في 150 غارة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على 200 هدف.

وكانت طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قصفت أمس السبت موقعين شمال غزة، وردت الفصائل الفلسطينية برشقات صاروخية، وقد تبادل الطرفان إطلاق الصواريخ على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. "العين الإخبارية" ترصد لحظة بلحظة تطورات المشهد في غزة الأحد بتوقيت جرينتش:

7:20: غارة إسرائيلية تستهدف ورشة حدادة في حي الزيتون جنوب غزة

6:35: مصابان جراء قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق غزة

6:20: الناطق باسم جيش الاحتلال: إرسال لواء مدرعات إلى حدود غزة



5:59: غارة جوية إسرائيلية قرب مجمع "أنصار" الحكومي غرب غزة

04.32 وسائل إعلام عبرية: إطلاق 430 صاروخا من قطاع غزة خلال 24 ساعة

04:19 طائرة إسرائيلية تقصف موقعا شرقي خانيونس بقطاع غزة

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04:00 غارة إسرائيلية جديدة بمحيط مدرسة ابن النفيس شرقي خانيونس

03:49 طائرات الاحتلال تقصف استراحة اللؤلؤة غرب مخيم الشاطئ وهدفا ببيت حانون

03:22 طائرات الاحتلال تطلق 5 صواريخ على موقع في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

02:40 دوي صافرات الإنذار مجددا في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق صاروخ من شمال القطاع.

01:32 قصف جديد من طائرات الاحتلال الإسرائيلي على هدف شرقي مدينة غزة.

00:39 قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على موقع غرب خانيونس بقطاع غزة.

00:36 طائرات بدون طيار إسرائيلية تقصف هدفا جنوب قطاع غزة.

00:15 مقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته بجروح نتيجة سقوط صاروخ على منزل في عسقلان.

00:11 ارتفاع الشهداء الفلسطينيين إلى 7 إثر قصف إسرائيلي على مخيم البريج بقطاع غزة.