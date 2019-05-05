إسرائيل ترسل لواء مدرعات إلى حدود غزة "كقوة قتالية جاهزة"

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأحد، استدعاء لواء مدرعات إلى الحدود مع قطاع غزة كقوة قتالية جاهزة، مؤكدا مواصلة ما سماها "الجهود الدفاعية المختلفة".

وقال أفيخاي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تم استدعاء لواء مدرعات لمنطقة الحدود مع قطاع غزة كقوة قتالية جاهزة بالإضافة إلى مواصلة الجهود الدفاعية المختلفة".

وأكدت مصادر محلية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ صباح السبت، إلى 7 شهداء.

وأضافت المصادر أن "الشهيدين محمود صبحي عيسى، 27 عاما، وفوزي بوادي، 23 عاما، سقطا في قصف قرب مخيم البريج؛ ما رفع عدد الشهداء منذ صباح السبت إلى 7 شهداء".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل إسرائيلي، متأثرا بجروح أصيب بها إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزله في عسقلان جنوبي إسرائيل.

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وتواصل إطلاق صافرات الإنذار في المدن والتجمعات الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل مع استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في مدن أوفاكيم وكريات ملاخي وكريات جات ودسيروت وعسقلان وأسدود في الجنوب.

وسمعت في عدة مناطق أصوات انفجارات نتجت عن إطلاق منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ صواريخها لإسقاط القذائف الصاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد نحو 430 قذيفة أطلقت من قطاع غزة تجاه التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة منذ أمس.