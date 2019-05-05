دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سكان هذه الدولة يتحدثون اللهجة الأكثر إثارة في العالم

من بين جميع لغات الكون وأكثر من سبعة آلاف لهجة حول العالم، اختيرت اللهجة النيوزيلندية كالأكثر إثارة على الإطلاق، وذلك وفق استطلاع رأي عالمي شمل أكثر من مليون شخص.

وفي المرتبة الأخيرة من استطلاع الرأي، الذي فتحه موقع السياحة العالمي Big 7 Travel، فقد حلّت لهجة سكّان كرواتيا.

18 صورة خادعة لن تتعرف على حقيقتها من النظرة الأولى alqiyady 1 18 صورة خادعة لن تتعرف على حقيقتها من النظرة الأولى

شاهد أيضاً: 18 صورة خادعة لن تتعرف على حقيقتها من النظرة الأولى

وأتاح الموقع إمكانية التصويت لمشتركيه البالغ عددهم 1.5 مليون من حول العالم طيلة شهر كاملٍ وذلك لاختيار اللهجة الأفضل بالنسبة إليهم وكشف الموقع عن اللائحة النهائية.

وأعلنت الشركة أنّ اللهجة النيوزيلندية قد اختيرت لتكون الأكثر سحراً وجاذبية، تليها لجهة سكان إفريقيا الجنوبية، إيرلندا، إيطاليا وأستراليا وفي المرتبة السادسة اسكتلندا.

Advertisements

صور: تعرفوا على جندية الحرس الوطني.. ملكة الجمال التي أسرت الجميع alqiyady 1 صور: تعرفوا على جندية الحرس الوطني.. ملكة الجمال التي أسرت الجميع

شاهد أيضاً: صور: تعرفوا على جندية الحرس الوطني.. ملكة الجمال التي أسرت الجميع

وهناك أكثر من 7000 لغة في العالم، ولكلّ منها تاريخها الخاص وأصواتها، حيث أظهرت التقديرت أنّ ما يقارب النصف مليون من سكان العالم متعددي اللغات، وبالتالي فإنّ الأرقام المطلقة للأشخاص الذين يتحدّثون بتلك اللغات أعلى بكثير. ومن جانب آخر تعدّ اللغة الإنجليزية هي الثالثة الأكثر شيوعاً في العالم.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على رائج. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هنا

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي