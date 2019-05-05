مأساة في تركيا.. العثور على 6 مهاجرين ماتوا تجمدا

وعثر أحد الرعاة في المنطقة على جثة رجل بمنطقة غيلينلر، حيث أبلغ على الفور قوات الشرطة التي عثرت بدورها على 5 جثث أخرى بمناطق مختلفة من مجرى نهر يمر بالموقع.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن جميع المتوفين مهاجرون ماتوا تجمدا بسبب شدة البرد بعد عبورهم للحدود الإيرانية التركية، وانكشفت جثثهم بعد ذوبان الثلوج، وفق ما ذكر موقع صحيفة "حرييت" التركية.
ولم توضح وسائل إعلام تركية أو جهات رسمية جنسيات المهاجرين الستة.
وتمثل تركيا واحدة من الطرق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، خصوصا منذ عام 2011 مع اندلاع الأزمة السورية، حيث احتجزت أنقرة ما يصل عدده لـ268 ألف مهاجر سنة 2018 بحسب وزارة الداخلية.
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