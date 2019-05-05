حسام رضوان
أعلنت تركيا، السبت، إرسالها سفنا للتنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، حتى شهر سبتمبر القادم، مواصلة اعتدائها على حقوق الدول وانتهاكها للقرارات الدولية، لا سيما توصيات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
وأدانت الحكومة القبرصية بشدة الأفعال التركية الاستفزازية، التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، واصفة أن هذا الفعل يكشف عن النوايا الحقيقية لأنقرة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية، وشرح سبب رفض تركيا الاقتراح بعقد اجتماع غير رسمي، كما حصل في كران مونتانا لمناقشة المشكلة القبرصية.
وشهد الإعلان التركي انتفاضة...
كانت هذه تفاصيل خبر العالم ينتفض ضد بلطجة أردوغان في المتوسط.. مصر وأوروبا وروسيا يتوعدون تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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