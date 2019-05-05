الإفتاء تحسمها اليوم.. تعرف على أول يوم رمضان في العالم

تعلن دار الإفتاء المصرية، عن أول يوم رمضان 2019، يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1440 هجرية، الموافق 5 مايو 2019.

ومن المقرّر أن تعلن دار الإفتاء عن أول يوم رمضان 2019، ونتيجة الرؤية الشرعية بعد صلاة المغرب مباشرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وتناشد دار الإفتاء المصرية، جموع المصريين بعدم الانسياق خلف أى شائعات أو أى نتائج بخلاف ما ينشر على صفحتها الرسمية أو حتى قبل الموعد المحدد.

كانت بعض الدول العربية أعلنت أن الاثنين هو أول أيام رمضان، فيما ذكرت أخرى أنها ستتحرى من رؤية هلال شهر رمضان الأحد.

ففي السعودية، تعذرت رؤية هلال شهر...