صانداي تايمز:إقالة وزير الدفاع البريطاني قد يعود لتصريحاته حول مرض ماي

ذكرت صحيفة "صانداي ​تايمز​" البريطانية أن "سبب إقالة وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، قد يعود إلى تصريحاته حول مرض رئيسة الوزراء، ​تيريزا ماي​، ورغبته في إرسال قوات بريطانية إلى الخارج".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن إقالة ويليامسون تمت بعد إبلاغ ماي بتصريحاته التي أدلى بها بشأن مرضها، مؤكدة أن الوزير كان يقول في المكالمات الشخصية مع زملائه إن ماي أصبحت بسبب مرض ​السكري​ غير قادرة على تنفيذ التزاماتها كرئيسة وزراء ويجب أن تغادر منصبها.

وأوضحت الصحيفة أن ماي علمت بهذه التصريحات قبل عدة أسابيع من إقالة وزير الدفاع، أما ويليامسون نفسه فيرفض هذه الاتهامات قطعا.

من جهة أخرى يؤكد عدد من مساعدي ماي أن ثقة رئيسة الوزراء بويليامسون تزعزعت أيضا من جراء سعيه لإرسال ​القوات​ البريطانية إلى الخارج لتنفيذ المهام التي كانت قد تؤدي إلى شن حرب، وفق مخاوف ماي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ويليامسون رد بقوة على رفض ماي السماح له بإرسال ​السفن​ الحربية البريطانية إلى ​المياه​ الصينية في ​بحر الصين الجنوبي​. وإضافة إلى ذلك تدل وثيقة تابعة ل​مجلس الأمن​ الوطني، على أن ويليامسون كان ينوي إرسال القوات البريطانية إلى 5 دول إفريقية على الأقل، بما فيها ​زيمبابوي​ و​نيجيريا​ و​كينيا​ ومصر.