افادت قناة "روسيا اليوم" عن "فتح الملاجئ في منطقة ريشون لتسيون في محيط تل أبيب".
ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الجمعة إلى 11.وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل إسرائيلي بصاروخ أطلِق من قطاع غزة.
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