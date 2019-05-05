افادت قناة "​روسيا اليوم​" عن "فتح الملاجئ في منطقة ريشون لتسيون في محيط ​تل أبيب​". ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الجمعة إلى 11.وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل إسرائيلي بصاروخ أطلِق من قطاع غزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح الملاجئ في منطقة ريشون لتسيون في محيط تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.