مخابرات الجيش اوقفت مطلق النار في مزرعة التفاح في زغرتا

أوقفت دورية من مخابرات الجيش في زغرتا ليلا مطلق النار في الحادثة التي حصلت امس في بلدة مزرعة التفاح في القضاء والتي أدت الى مقتل عريف في قوى الامن الداخلي ومواطنة، والى جرح جندي في الجيش اللبناني.
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