مخابرات الجيش اوقفت مطلق النار في مزرعة التفاح في زغرتا

أوقفت دورية من ​مخابرات الجيش​ في ​زغرتا​ ليلا مطلق النار في الحادثة التي حصلت امس في بلدة ​مزرعة التفاح​ في ​القضاء​ والتي أدت الى مقتل عريف في قوى الامن الداخلي ومواطنة، والى جرح جندي في ​الجيش اللبناني​.

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