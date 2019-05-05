المنلا: الثقة مفقودة بين المواطن والدولة ويجب تخفيض عجز الموازنة

امل المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة ​نديم المنلا​ أن "يتم اقرار الموازنة في مجلس الوزراء الاسبوع المقبل"، مشيرا الى ان "الحل لا يمكن ان يكون من جانب واحد وعلى جميع فئات الشعب اللبناني التعاون لايجاد الحل".

وفي حديث اذاعي لفت المنلا الى انه "اوافق الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ بدعوة المصارف للمشاركة في الحل وهو توجه الى جميع الفئات وليس فقط للمصارف"، مؤكدا انه "يجب تخفيض كل ابواب الموازنة".واوضح المنلا ان "وزير المال ​علي حسن خليل​ يؤكد ان موضوع التهرب الجمركي هو من الاولويات بالنسبة لهظ"

وراى المنلا ان "هناك فقدان للثقة بين المواطن والدولة وعلى المسؤولين التوجه الى الشعب اللبناني لاسترجاع الثقة والدولة اليوم غير قادرة على صرف 6 مليار دولا كعجز سنوي"، مشيرة الى ان "لبنان هو الذي ذهب الى المجتمع الدولي وقدم التزامات في موضوع ​مؤتمر سيدر​".

وأكد المنلا ان "هناك انتفاخ من ​القطاع العام​ وهذه مشكلة كبيرة، والحل الوحيد هو بتنشيط ​الاقتصاد​ الذي بدوره يؤدي الى زيادة الارادات للدولة".