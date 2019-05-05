باسيل: لأهمية التضامن والتعاون لانجاز المشاريع الانمائية لقرى جبيل

اعرب وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عن اعتزازه وافتخاره في كل جولة يقوم بها في ​قضاء جبيل​، منوها بالجهود التي يبذلها ​التيار الوطني الحر​ "خدمة لابناء قضاء جبيل على الصعد كافة".

وفي كلمة له خلال مأدبة عشاء اقيمت على شرفه في جبيل شدد باسيل على "اهمية التضامن والتعاون والتكاتف لانجاز المشاريع الانمائية لقرى هذا القضاء"، معددا المشاريع التي انجزت والتي هي في طريقها الى الانجاز، واهمها ​سد جنة​ الذي سيكون له تأثير ايجابي كبير على صعيد المياه والطاقة اضافة الى تأهيل وتوسيع ​الطرقات الجبلية​ وربطها ببعضها البعض".