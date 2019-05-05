إستهل رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ جولته في قضاء ​كسروان​ بلقاء مع هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني ومجلس ​القضاء​ في ​جونية​، ويفتتح في هذه الأثناء المكتب التربوي للتيار الوطني في كسروان، في حضور وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى البستاني، النائب ​روجيه عازار​، مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الهندسية ​أنطون سعيد​، منسق هيئة القضاء جوليان حداد، وكوادر التيار في كسروان، ثم يتوجه بعدها إلى بلدة غزير حيث يقام له حفل إستقبال في دار البلدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل استهل جولته في كسروان بلقاء مع هيئة القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.