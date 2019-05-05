عائلة بالمحمدية تطلب الإنصاف من جد مهاجر طردها من المنزل لتلجأ إلى “خيمة” بالشارع -فيديو

فيديو: حسام أديب

طالبت إحدى العائلات بمدينة المحمدية بإنصافها من “الظلم” الذي أوقعه عليها الأب المقيم بالمهجر، والذي أقدم على طرد أبنائه وأحفاده من المنزل الذي يقيمون فيه منذ عشرات السنين، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.

وتقول العائلة التي كانت تقطن بالمنزل المذكور بحي السعادة، إن الأب المقيم بالديار الفرنسية منذ 1968، أقدم على استصدار حكم قضائي بالإفراغ في حق أخت وشقيقيها وابنها ما دفع بهم إلى نصب خيمة في الشارع المحاذي يقيمون فيها منذ 13 يوما بعدما لم يجدوا مكانا آخر يأويهم.

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ويقول الحفيد، عبد الصمد، إن الجدة التي توفيت قبل مدة عاشت رفقة أبنائها في المنزل المذكور زهاء 50 سنة، وأنفقت أموالا طائلة لبناء طابق آخر به، لكن الجد المهاجر والمتزوج من أخرى لم يراع وضعهم ولا حقوقهم المالية، وأقدم على تنفيذ الحكم القضائي في حقهم، رغم أنه ميسور ويملك عددا من العقارات الأخرى بالمحمدية، وبمنطقة دكالة.

وتطالب الأسرة الجد، إن هو أصر على موقفه، بتعويض عن البناء الذي أنجزته بالمنزل بما يضمن لها البحث منزل آخر للسكن، كما تناشد كل من له القدرة على المساعدة في انتشالهم من هذا الوضع.