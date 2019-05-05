إعفاء لغريط دون محاسبة

قرَّر المجلس الحكومي، الذي انعقد يوم الخميس، إعفاء عزيز لغريط من منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور، سوناكوس.

وأثار القرار استغراب مصادر من داخل وزارة الفلاحة الوصية على الشركة، والتي قالت لـ«أخبار اليوم» إنها كانت تتوقع محاسبة لغريط أولا على الوضعية المالية الكارثية التي أصبحت تعيشها الشركة.

وجاء القرار أسابيع قليلة بعد كشف «أخبار اليوم» مضمون وثيقة خطيرة صدرت عن القرض الفلاحي، والتي رفض بموجبها الاستمرار في تمويل الشركة بسبب تفاقم ديونها. وكان لغريط قد أصدر، في أكتوبر 2015، تصريحا يعلن فيه تعليق نشر إعلانات الشركة في «أخبار اليوم»، بذريعة أن النظرة التجارية للشركة العمومية لا تتوافق مع الخط التحريري للجريدة، في سياق تعامل المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة مع المال العام بمنطق الضيعة الخاصة