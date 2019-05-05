قصف 200 منشأة مدنية وعشرات المنازل لقيادات بحماس والجهاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، غاراته على قطاع غزة واستهداف مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسرائيلي، كما طال القصف العديد من العمارات السكنية والمنشآت المدنية والتجارية.

وقصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم الأحد، نقطة للضبط الميداني شرقي مدينة غزة، فيما أصيب شاب بجروح خطيرة استهدافه بصاروخ من قبل طائرة مسيرة خلال ركوبه على دراجة نارية في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، كما قصفت الطائرات الحربية موقع البحرية بالنصيرات وسط القطاع.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام، أن القصف استهدف أيضا منازل لقيادات بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث تم قصف أكثر من 30 منزلا، زاعما أنه في بعض هذه المخازن تم تخزين الأسلحة.

وأحصى المكتب الإعلامي الحكومة في غزة أكثر من 150 غارة للطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت نحو 200 معلم مدني في القطاع.

وقال المكتب الحكومي في بيان أن "القصف استهدف بنايات سكنية ومساجد وورش حدادة ومحالًا تجارية ومؤسسات إعلامية وأراضٍ ودفيئات زراعية".

وذكر أن الاحتلال قصف ودمر سبع بنايات سكنية، واستهدف أربعة منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ، وقصف مسجد المصطفى بمخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال ثلاث ورش حدادة وخراطة في حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى موانئ الصيادين في غزة وخانيونس ورفح. ودمر الطيران ثلاث مؤسسات إعلامية متواجدة في بنايات مدنية قصفتها.

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وتضرر جراء القصف عشرات السيارات التي تعود للمواطنين وأربع سيارات خدمات صحية، وعدد من المدارس، والجامعات، واستهداف أكثر من 30 أرض زراعية وتضرر عشرات الدفيئات. وأكد المكتب الحكومي تضرر مئات منازل المواطنين وتهشيم زجاجها جراء القصف.

ووفقا للإحصائية، فإن القصف استهدف أيضا 21 موقعا للتدريب، وأكثر من 17 نقطة رصد للمقاومة، بالإضافة إلى سيارة ودراجة نارية بشكل مباشر، وفق الإحصائية.

وفي المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 430 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على جنوب البلاد منذ صباح يوم السبت، فيما قصفت قواته نحو 200 هدف بغزة.

واستشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة صباح السبت.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد: عماد محمد نصير (22 عاما) وخالد محمد أبو قليق (25 عاما) من شمالي القطاع، وفلسطين صالح أبو عرار (37 عاما) وجنينها "عبد الله" داخل أحشائها، وطفلتها صبا محمود أبو عرار (14 شهرا) من شرقي غزة، ومحمود صبحي عيسى (26 عاما) وفوزي عب الحميد بوادي (24 عاما) من المحافظة الوسطى، جراء العدوان. وأوضحت الوزارة أن 47 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة منذ بدء التصعيد.