النقب: إصابتان بسقوط قذيفتين على منزل باللقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر سقوط قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة، الليلة الماضية، على منزل في بلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، وذلك في أعقاب تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقامت الشرطة الإسرائيلية بتمشيط المنطقة، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين ثم قامت بنقلهما إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع .
وتشهد منطقة النقب منذ صباح اليوم حالة تأهب، فيما سقطت عشرات القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة على منطقة الجنوب .
يذكر أن الدراسة في مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية تعطلت اليوم، الأحد، في العشرات من البلدات والتجمعات السكنية، جنوبي البلاد، وبضمنها العديد من البلدات العربية في النقب مثل رهط واللقية وحورة، كما تقرر تعطيل حركة القطارات بين بئر السبع وعسقلان، وذلك بقرار من قيادة الجبهة الداخلية وتوصيات الأجهزة الأمنية، الإسرائيلية، وذلك عقب تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة ورد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإطلاق الصواريخ على منطقة الجنوب.
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