مانشستر يونايتد يسعى لإبرام صفقة من يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولي اليونايتد أجروا اتصالًا بخورخي مينديز وكيل اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو، للاستفسار عن موقفه في يوفنتوس، وإمكانية ضمه.

وتوترت علاقة كانسيلو بمدربه ماسيمليانو أليجري في الفترة الأخيرة، بسبب عدم استقرار الأخير على وضع اللاعب البرتغالي مع الفريق في الموسم الجديد.

ويسعى أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لتدعيم مركز الظهير الأيمن في صفوفه، بعد تأكد رحيل أنطونيو فالنسيا في نهاية الموسم، وعدم تقديم دراميان المستوى المنتظر مع الفريق الأحمر.

وشارك كانسيلو في 32 مباراة بقميص يوفنتوس هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل هدفا واحدا، وصنع 8 أخرى.