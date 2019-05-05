مدرب ليفربول يعلق على حالة صلاح بعد إصابته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن نجمه المصري محمد صلاح بدا في حالة جيدة داخل غرفة الملابس بعد تعرضه للإصابة في المباراة أمام نيوكاسل يونايتد (2-3)، مساء أمس السبت، ليتأكد عدم نقله إلى المستشفى.

وتعرض صلاح للإصابة في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إثر لعبة مشتركة مع حارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا، ليخرج من الملعب باكيا على محفة.

وتدور شكوك حول إمكانية لحاق النجم المصري بمباراة الإياب أمام برشلونة في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، علما بانه أحرز هدف فريقه الثاني في اللقاء أمام نيوكاسل.

وأكد كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء، أن صلاح تابع اللقاء داخل غرفة الملابس بعدما خرج من الملعب، وبدا في حالة جيدة، لكنه أضاف أنه يتوجب الانتظار ليرى طبيعة الإصابة التي تلقاها اللاعب.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد ذكرت فور انتهاء المباراة، أن شكوكا تحوم حول مشاركة صلاح في المباراة المقبلة أمام برشلونة، شأنه شأن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي غاب عن مباراة نيوكاسل للإصابة.

وفي تصريحات أخرى نقلها موقع ليفربول الإلكتروني، قال كلوب "مما سمعته، فقد تلقى ضربة من الحارس على رأسه، كان على أرض الملعب، ومن ثم توجب على الطبيب اتخاذ قرار، إما الإبقاء عليه داخل الملعب أو إخراجه، والقرار كان إخراجه من الملعب، ونحن نتقبل ذلك بالطبع".

وأردف "عندما دخل إلى غرفة الملابس، تابع المباراة عبر التلفزيون، ولهذا كان يشعر على ما يرام، لكن بالطبع علينا الانتظار، ظهر واضحا أنه تعرض لضربة صعبة".

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وعن المباراة، أثنى كلوب على أداء لاعبيه خلال الفوز، الذي حافظ به ليفربول على أمله في إحراز لقب الدوري للمرة الأول منذ 1990، بعدما رفع رصيده إلى 94 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يختتم الجولة مساء الإثنين بلقاء ليستر سيتي.

ولم يكن الفوز سهلا على الإطلاق أمام فريق شكل مصاعب جمة وكاد يرغم منافسه على التعادل، لولا هدف البديل ديفوك أوريجي في الدقيقة 86.

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعرف نوعية الشبان الموجودين لدي، من لا يعرف ذلك بعد مباراة اليوم؟ لم نخض مباراة ودية أمام فريق بالأسلوب الذي يملكه (نيوكاسل)، يجب أن تجري، حاولنا الضغط، يجب أن تكون متواجدا في كرات الفرصة الثانية، إنه تحد كبير للحفاظ على التركيز الكامل بنسبة 100% دائما".

وأضاف "رأيت رد فعل اللاعبين على وجوههم، كان جيدا، إذا اعتقد أحد ما أن نيوكاسل لم يكن لديه أمر يلعب عليه فهو مخطئ، كان ذلك تنافسيا، لكننا استحقينا الفوز، لعبنا مباريات في السابق أمام فرق لم يكن لديها شيء لتنافس عليه، وكان الأمر سهلا، لكن كان أصعب مما نعتقده".

وعن هدف أوريجي المتأخر قال كلوب "كان أشبه بالحكاية الخيالية، والآن تأهلنا إلى مباراتنا النهائية الخاصة أمام وولفرهامبتون يوم الأحد في الجولة الأخيرة. بالطبع سنلعب أمام برشلونة قبل ذلك، لكني لا أفكر ذلك منذ الآن، وسنرى ما سيحدث لاحقا".

واعتبر كلوب أن للحفاظ على الهدوء دور كبير في تحقيق الفوز على نيوكاسل، وتابع: "بالنسبة لي من الواضح أنني أريد فقط مساعدة الشبان، لا أشعر بالضغط، إذا صرنا أبطالا فهنيئا لنا ذلك، لا يمكنك أن تشعر بالضغط عندما تقدم أفضل ما لديك".

وختم "الحصول على 94 نقطة أمر مذهل، اليوم كان معركة من الإرادة، لكنه انتصار من العاطفة والقلب والرغبة المطلقة، إنه أمر مدهش حقا".