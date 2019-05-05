 4 إصابات في حادث طرق قرب دير حنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث طرق على شارع رقم 805 بالقرب من بلدة دير حنا في منطقة البطوف، الليلة الماضية. وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم سيارتين ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة. واستدعيت طواقم طبية إلى مكان الحادث، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم جرى نقلهم، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادث.

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