الأمن التونسي يقتل ثلاثة مسلحين في سيدي بو زيد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الأمن التونسي 3 أشخاص في مدينة سيدي بو زيد وسط البلاد، زعم أنهم مسلحين، وذلك بحسب ما أفادت مصادر أمنية، اليوم الأحد.
وقال مصدر أمني لرويترز إن الشرطة التونسية قتلت ثلاثة مسلحين في مدينة سيدي بو زيد يوم السبت. وأضاف أن الشرطة ضبطت أسلحة في العملية ولكنه لم يذكر تفاصيل.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات الأمن أحبطت هجمات كان من المزمع شنها خلال شهر رمضان بعد اعتقال "إرهابي خطير" الأسبوع الماضي.
وبحسب المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، فإن قوات الأمن التونسي تمكنت مساء يوم السبت من "القضاء على 3 مسلحين إرهابيين في سيدي علي بن عون من محافظة سيدي بوزيد وسط تونس"،
وشهدت تونس ثلاثة هجمات رئيسية في 2015 من بينها هجومان ضد سائحين أحدهما على متحف بتونس والثاني على شاطئ في مدينة سوسة. واستهدف الهجوم الثالث الحرس الرئاسي في العاصمة. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات الثلاثة.
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