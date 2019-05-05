حيفا: إصابة شقيقين في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شقيقان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار في شارع "لـ. بيرتس" في مدينة حيفا، الليلة الماضية. وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهما إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال الجناة.

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