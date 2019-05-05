إغلاق معابر غزة يسبق جلسة "الكابينيت"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، جميع المعابر مع قطاع غزة المحاصرة وأبقت على إدخال شاحنات الوقود للقطاع بحجة منع حدوث كارثة إنسانية، فيما تم منع الصيد، وذلك بظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ صباح السبت.

وأتى هذا القرار الصادر عن المستويين السياسي والعسكري بإسرائيل عقب التصعيد منذ صباح السبت الذي تشهده جبهة غزة، إذ تقرر إغلاق معابر القطاع وحظر الصيد في بحره حتى إشعار آخر، في وقت يعقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة الإسرائيلية (الكابينيت)، اليوم الأحد، جلسة لبحث التطورات في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه على الرغم من إغلاق معابر القطاع، سيتم إدخال الوقود لتشغيل محطة كهرباء غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، الجنرال كميل أبو ركن، قوله إن " قرار إغلاق المعابر وحظر الصيد جاء بسبب التصعيد في القطاع".

من جانبها، أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى غزة شركات القطاع الخاص بقرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بدءا من صباح اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

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وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، نتنياهو مع قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، جلسة بحث خلالها سبل الرد على التصعيد، كما عقد رئيس هيئة أركان الجيش، أفيف كوخافي، سلسلة من الاجتماعات مع قادة الجيش للوقوف على سبل التعامل مع الأحداث.

وفجر اليوم الأحد، استشهد شابين، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة شبان وسط مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مساء الجمعة وحتى صباح اليوم الأحد، إلى 10 من بينهم طفلة رضيعة ووالدتها الحامل في شهرها السادس.