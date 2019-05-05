انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر أول دولة عربية تترأس الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 08:43 صباحاً - تسلمت الدوحة رسمياً، أمس السبت، رئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة من تركيا، لتصبح قطر أول دولة عربية تترأس هذه المنظمة الدولية منذ تأسيسها عام 2014 وذلك وسط حضور دولي في إسطنبول.

وجرت مراسم الاستلام والتسليم الخاصة برئاسة قطر للشبكة، تزامناً مع انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر الدبلوماسية الدولية العامة بمشاركة الدول الأعضاء بالشبكة.

وتسلم الرئاسة خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، من شرف أتش، رئيس الجمعية العمومية للشبكة الدولية العامة سابقاً ورئيس معهد يونس أمره الثقافي التركي.

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وكانت دولة قطر حصلت على رئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة بالإجماع، في منتصف نوفمبر من العام الماضي.

وأنشئت الشبكة في 23 أكتوبر 2014، وحصلت دولة قطر على عضويتها في العام 2017، والتي وتهدف إلى تمكين تبادل المعرفة في المجالات النظرية والعملية، وإقامة مشاريع ثنائية أو متعددة الأطراف بين المؤسسات الثقافية والدبلوماسية العامة في جميع أنحاء العالم.

وتأسست من قبل المؤسسات العامة والثقافية في تسع دول، هي الفلبين والمكسيك وكوريا وتايوان ونيجيريا وبولندا والبرتغال وسنغافورة وتركيا، فضلا عن معهد يونس إمري في العاصمة الكورية الجنوبية.