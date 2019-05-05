انت الان تتابع تفاصيل خبر تونس.. مقتل ثلاثة "متشددين" بعد ساعات من إحباط هجمات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 08:43 صباحاً - أعلنت الشرطة التونسية مقتل ثلاثة وصفتهم بـ"إسلاميين متشددين" في عملية أمنية بمدينة سيدي بو زيد وسط تونس.

وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، إن الشرطة ضبطت أسلحة كانت بحوزة القتلى خلال العملية، دون مزيد من التفصيل.

وتأتي هذه العملية بعد نحو ساعات من إعلان وزارة الداخلية التونسية، أمس السبت، إحباط هجمات كان من المزمع شنها خلال شهر رمضان بعد اعتقال "إرهابي خطير" الأسبوع الماضي.

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والأربعاء الماضي، أعلنت الداخلية التونسية القبض على عنصر إرهابي "خطير" بالمرتفعات الغربية، ينتمي إلى "كتيبة عقبة بن نافع"، الموالية لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وأصبحت تونس هدفاً للمتشددين بعد الإشادة بها بوصفها منارة للتغيير الديمقراطي، عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي في 2011.

وشهدت تونس ثلاث هجمات رئيسية في 2015 من بينها هجومان ضد سائحين أحدهما على متحف بتونس، والثاني على شاطئ في مدينة سوسة، واستهدف الهجوم الثالث الحرس الرئاسي في العاصمة، كما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات الثلاثة.