شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا.. 7 قتلى عسكريين في حادث تحطم مروحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قُتل سبعة جنود فنزويليين جراء تحطم مروحية عسكرية كانت تقلهم في جنوب شرقي العاصمة كاراكاس.

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وعبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على صفحته في موقع تويتر عن حزنه العميق للحادث.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن مروحية من طراز كوجار سقطت في بلدية إل هاتيلو، أمس، أثناء سفرها من كاراكاس إلى سان كارلوس بولاية كوجيديس.

وأضاف الوزير أن السلطات تعمل في مكان الحادث للعثور على الجثث، موضحًا أنه أمر بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.