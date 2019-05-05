بالصورة.. وزير الداخلية الإسرائيلي يختبئ في ملجأ

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وأضاف في تغريدته أن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات الجبهة الداخلية على ضوء التصعيد الأخير.
وفي وقت سابق من يوم امس السبت، استهدفت المقاومة الفلسطينية ولأول مرة منذ صباح ذلك اليوم بئر السبع برشقة صاروخية.
وقال وسائل اعلام إن الغرفة المشتركة أعلنت استهدافها مدينة بئر السبع المحتلة بعدة رشقات صاروخية، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في أرجاء المدينة.
وتعد مدينة بئر السبع من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، وتقع على بعد 71 كم جنوب غرب القدس، كما تعد المركز الإداري والتجاري لهذه المنطقة التي تمتد جنوبا حتى مدينة إيلات.
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