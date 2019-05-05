خلال 24 ساعة.. 430 قذيفةمن غزة تستهدف جنوب إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - آثار قذيفة أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، رصد نحو 430 قذيفة أطلقت من قطاع غزة تجاه التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة منذ أمس.

وقال، في بيان له، صباح الأحد: "منذ بدء إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه اسرائيل، تم رصد نحو 430 قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "القبة الحديدية اعترضت أكثر من 100 قذيفة".

يذكر أنه بدءا من الساعة 22:30 (مساء السبت) وحتى هذه الساعة، تم رصد نحو 180 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، مقتل إسرائيلي، متأثرا بجروح أصيب بها إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزله في عسقلان جنوبي إسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام إن الإسرائيلي، الذي لم تكشف عن اسمه، أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى برزلاي، حيث تم الإعلان عن وفاته.

وفجرًا أعلنت فصائل فلسطينية أنها تدرس توسيع مدى القصف إلى ما بعد ٤٠ كم خلال الساعات المقبلة إذا ما استمر العدوان.

Advertisements

كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، السبت، عن إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في سقوط قذائف صاروخية على مدينتي عسقلان وكريات جات.

كما أصيب عدد من الإسرائيليين بجروح طفيفة أو نتيجة الصدمة.

وتواصل إطلاق صافرات الإنذار في المدن والتجمعات الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل مع استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في مدن أوفاكيم وكريات ملاخي وكريات جات ودسيروت وعسقلان وأسدود في الجنوب.

وسمعت في عدة مناطق أصوات انفجارات نتجت عن إطلاق منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ صواريخها لإسقاط القذائف الصاروخية.

وأظهرت معطيات رسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت أكثر من 150 غارة عبر الجو والبر والبحر، استهدفت 200 هدف في أرجاء متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن 7 شهداء وتدمير 7 بنايات سكنية و3 منازل و3 محال وورش ومسجد.