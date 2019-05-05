مقتل سبعة عسكريين فنزويليين في تحطم مروحيتهم

اسماء السيد - كراكاس: قتل سبعة عسكريين فنزويليين السبت عند تحطم مروحيتهم قرب كراكاس، على ما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو.
وأفاد مادورو على تويتر أن "الحادث" وقع قبل الظهر و"قضى سبعة من ضباط الوطن الشرفاء".
وأعرب عن أسفه للحادث وقدم تعازيه لعائلات الضحايا.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن المروحية من طراز "كوغار" التابعة للطيران الحربي الفنزويلي سقطت في منطقة جبلية في بلدة إل هاتيلو.
وكانت المروحية أقلعت من كراكاس باتجاه سان كارلوس، عاصمة ولاية كوخيديس (شمال غرب)، حيث أشرف الرئيس الاشتراكي مع القيادة العسكرية العليا على مناورات جرت في قاعدة إل باو العسكرية بحضور حوالى 5300 جندي.
ولم يوضح البيان ما إذا كان طاقم المروحية ضمن الوفد الرئاسي.
وجاء في بيان الوزارة "صدرت أوامر بتفعيل لجنة التحقيق المكلفة الحوادث الجوية للشروع في التحقيقات الضرورية لمعرفة الأسباب الممكنة" لتحطم المروحية.
وتوجه أنصار المعارض الفنزويلي خوان غوايدو السبت في مسيرة "سلمية" إنما بأعداد ضعيفة نحو الثكنات العسكرية بهدف حض العسكريين مجددا على التخلي عن مادورو الذي دعا الجيش من جهته الى أن يكون "مستعدا" في حال حصول هجوم أميركي.
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