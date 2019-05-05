دوي صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة

دوت صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة.

من جهة اخرى ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على ​قطاع غزة​ منذ يوم الجمعة إلى 11.

وفي وقت سابق أعلنت ​الشرطة الإسرائيلية​ عن مقتل إسرائيلي ب​صاروخ​ أطلِق من قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 450 صاروخا أطلق من غزة، مما أدى الى مقتل شخصا واحدا وإصابة العشرات، فيما شن ​الطيران الإسرائيلي​ أكثر من 200 غارة على غزة مما أدى الى مقتل 7 فلسطينيين.