سليماني: الاستخبارات الأميركية أوصت ترامب بعدم خوض حرب مع إيران

كشف قائد ​فيلق القدس​ بالحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء ​قاسم سليماني​، أن"وكالة ​الاستخبارات الأميركية​ (CIA) أبلغت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بضرورة عدم الاشتباك مع إيران حتى لو كان اشتباكا جزئيا"، مشيرا الى أنه "يجبعلينا أن لا نضخم قوة العدو دون معرفة حقيقة قدراته.. العدو يتحدث عن ضرورة عدم الدخول في اشتباك مع إيران في الظروف الراهنة".

وأضاف: "يقولون إن أي اشتباك يمكن أن يتحول إلى حرب لا تعرف نهايتها، وستهدد مصالحها. هذا ما يقوله العدو وهي معلومات مؤكدة وليست استنتاجات".