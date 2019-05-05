كشف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، أن"وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) أبلغت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة عدم الاشتباك مع إيران حتى لو كان اشتباكا جزئيا"، مشيرا الى أنه "يجبعلينا أن لا نضخم قوة العدو دون معرفة حقيقة قدراته.. العدو يتحدث عن ضرورة عدم الدخول في اشتباك مع إيران في الظروف الراهنة".
وأضاف: "يقولون إن أي اشتباك يمكن أن يتحول إلى حرب لا تعرف نهايتها، وستهدد مصالحها. هذا ما يقوله العدو وهي معلومات مؤكدة وليست استنتاجات".
كانت هذه تفاصيل خبر سليماني: الاستخبارات الأميركية أوصت ترامب بعدم خوض حرب مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.