ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ الجمعة إلى 11

ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على ​قطاع غزة​ منذ يوم الجمعة إلى 11. وفي وقت سابق أعلنت ​الشرطة الإسرائيلية​ عن مقتل إسرائيلي ب​صاروخ​ أطلِق من قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 450 صاروخا أطلق من غزة، مما أدى الى مقتل شخصا واحدا وإصابة العشرات، فيما شن ​الطيران الإسرائيلي​ أكثر من 200 غارة على غزة مما أدى الى مقتل 7 فلسطينيين.

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