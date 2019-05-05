أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إصابة اثنين من عسكرييها في إدلب شمال سوريا، في هجوم استهدف موقعاً قريباً لإحدى نقاط الجيش التركي بالمنطقة في ادلب.
وأوضحت الوزارة أن "الهجوم نفذ بوساطة قذائف هاون وقد تم اجلاء الجنديين المصابين بجروح طفيفة إلى داخل الأراضي التركية من أجل تلقي العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع التركية تؤكد سقوط جرحى بين جنودها في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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