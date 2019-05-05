وزارة الدفاع التركية تؤكد سقوط جرحى بين جنودها في إدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن إصابة اثنين من عسكرييها في إدلب شمال سوريا، في هجوم استهدف موقعاً قريباً لإحدى نقاط ​الجيش التركي​ بالمنطقة في ادلب.

وأوضحت الوزارة أن "الهجوم نفذ بوساطة قذائف هاون وقد تم اجلاء الجنديين المصابين بجروح طفيفة إلى داخل الأراضي التركية من أجل تلقي العلاج".