أوغلو: إستهداف مبنى يضم الأناضول في غزة مثال جديد على عدوانية إسرائيل

اعتبر وزير ​الخارجية التركية​ مولود تشاووش أوغلو أن استهداف مبنى يضم مكتب وكالة "الأناضول" في غزة يعتبر مثالا جديدا على عدوانية ​إسرائيل​ والعنف الذي تمارسه جريمة ضد الإنسانية. من جانبه، دان متحدث باسم الرئاسة التركية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول"، بشدّة قصف إسرائيل مبنى يضم مكتب الوكالة في غزّة، معتبراً أنه هذا يمثل نموذجا جديدا لعدوانها.

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