مادورو يعلن مقتل سبعة عسكريين فنزويليين بعد تحطم مروحيتهم قرب كراكاس

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ مقتل سبعة عسكريين فنزويليين تحطم مروحيتهم قرب ​كراكاس​.

وأوضحت ​وزارة الدفاع​ في بيان أن المروحية من طراز "كوغار" التابعة للطيران الحربي الفنزويلي سقطت في منطقة جبلية في بلدة إل هاتيلو، مشيرة الى انه "صدرت أوامر بتفعيل لجنة التحقيق المكلفة الحوادث الجوية للشروع في التحقيقات الضرورية لمعرفة الأسباب الممكنة" لتحطم المروحية".

وكانت المروحية أقلعت من كراكاس باتجاه سان كارلوس، عاصمة ولاية كوخيديس (شمال غرب)، حيث أشرف الرئيس الاشتراكي مع ​القيادة​ العسكرية العليا على ​مناورات​ جرت في قاعدة إل باو العسكرية بحضور حوالى 5300 جندي.