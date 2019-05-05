بلال عبدالله: عدالة الإجراءات اولا في توزيع الأعباء

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "جوقة منظمة من الليبراليين النهمين وفي مواقع مسؤولية مختلفة، تخيرنا بين الانهيار او القرارات الموجعة.كفى تذاكيا يا سادة، لأن الانهيار الذي تهددون به،أول ما سيطيح بمصارفكم واموالكم المكدسة بعد تراكم أرباحكم خلال عشرات السنين"، مشيرا الى أن "عدالة الإجراءات اولا في توزيع الأعباء".

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