مقتل 7 جنود فنزويليين في تحطم مروحية عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس- (د ب أ):

قتل 7 جنود إثر تحطم مروحية عسكرية فنزويلية في جنوب شرقي العاصمة كاراكاس يوم السبت، وفقا لمسؤولين فنزويليين.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن مروحية من طراز كوجار "سقطت" في بلدية إل هاتيلو صباح السبت أثناء سفرها من كاراكاس إلى سان كارلوس بولاية كوجيديس على بعد 200 كيلومتر.

وكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على صفحته على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي "أيها الشعب الفنزويلي! في ساعات الصباح من يوم 4 مايو، تحطمت مروحية تابعة للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية لفنزويلا، مما أسفر عن مقتل سبعة مسؤولين".

وأضاف "أشعر بالحزن العميق لهذا الحادث وأعبّر عن تعازي القلبية لعائلاتهم وأصدقائهم".

Advertisements

وقال بادرينو لوبيز إن السلطات تعمل في مكان الحادث للعثور على الجثث، مضيفًا أنه أمر بإجراء تحقيق في سبب الحادث.

ووقع حادث تحطم المروحية في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في فنزويلا.

وقال رئيس الجمعية الوطنية في فنزيلا خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، يوم الجمعة أن العديد من كبار قادة الجيش مستعدون للانضمام إلى حملته للإطاحة بمادورو، الذي تعهد بدوره بسجن المتورطين في أي تمرد عسكري.

ويحاول جوايدو، المدعوم من أكثر من 50 دولة، الإطاحة بمادورو منذ كانون ثان/يناير الماضي، لكن الرئيس مادورو يتشبث بالسلطة بفضل دعم الغالبية العظمى من الجيش، على الرغم من انشقاق مئات الجنود وفرارهم إلى كولومبيا والبرازيل.