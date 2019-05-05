ملك تايلاند الجديد يخرج في موكب لتحية الشعب

يخرج ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن في موكب لتحية الشعب للمرة الأولى منذ تتويجه اليوم الأحد.

وسيحمل الجنود الملك البالغ من العمر 66 عاماً في "محفة" على طول طريق يمتد لسبعة كيلومترات بالقرب من القصر الكبير في المدينة القديمة بانكوك كجزء من اليوم الثاني من مراسم التتويج التي تستمر ثلاثة أيام وتقدر تكلفتها بـ 31 مليون دولار.

من المتوقع أن يجلس عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يرتدون قمصاناً صفراء، لون الملك، على طول الطريق لتهنئة ملكهم الذي توج حديثاً خلال الموكب، الذي من المقرر أن يبدأ في الساعة 04:30 مساء (09:30 بتوقيت جرينتش) ويستمر لمدة لا تقل عن أربع ساعات ونصف الساعة.

وتوج الملك أمس السبت بتاج متعدد الطبقات يبلغ وزنه 7.3 كيلوجرام، مصنوع من الذهب ومرصع بالألماس، يرجع تاريخه إلى أكثر من قرنين، وذلك في أول مراسم تتويج ملكي في تايلاند خلال ما يقرب من 70 عاماً.

وتأخر تتويج فاجيرالونجكورن، البالغ من العمر 66 عاماً، لأكثر من عامين ونصف من صعوده على العرش خلفاً لوالده الملك الراحل بوميبول أدولياديج الذي توفى في أكتوبر 2016 بعد سبعة عقود في سدة الحكم.

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