مقتل 3 إرهابيين في عملية أمنية للجيش التونسي

قتل ثلاثة إرهابيين في مدينة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد وسط تونس مساء السبت، خلال عملية أمنية نفذها الحرس الوطني، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنه تم خلال العملية القضاء على عنصرين إرهابيين اثنين في سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، مضيفاً أن العملية الأمنية لا تزال متواصلة وأنها تمت في إطار تعقب المجموعات الإرهابية.

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من جهته أفاد مصدر أمني لـ(وات) بأن مدينة سيدي علي بن عون شهدت في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد،عملية أمنية استباقية تمكنت خلالها القوات الأمنية من القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية.

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي إطلاق رصاص مساء السبت بوسط مدينة سيدي علي بن عون وسط انتشار لوحدات أمنية.