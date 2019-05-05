تحطم طائرة للجيش الفنزويلي ومقتل ركابها

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية في بيان أن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت قرب العاصمة كراكاس صباح السبت ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم سبعة أشخاص.

وأضافت الوزارة أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة من كراكاس إلى ولاية كويديس بوسط غرب البلاد عندما “سقطت على الأرض”. وقالت إن السلطات تحقق في سبب تحطم الطائرة.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو يزور كويديس يوم السبت لحضور تدريبات للجيش قال خلال كلمات بالتلفزيون إنها أظهرت استعداد الجيش الفنزويلي للتصدي لما وصفه بالتهديد الذي تمثله الولايات المتحدة.

Advertisements

ويتهم مادورو الحكومة الأميركية بمحاولة إثارة انقلاب ضده من خلال دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يندد بمادورو بوصفه رئيسا غير شرعي. وقال مادورو عبر تويتر فيما بعد ” أشعر بأسف عميق لهذا الحادث وأقدم تعازي القلبية لأقاربهم وأصدقائهم”.

المصدر سكاي نيوز عربية