الرئيس الفلسطيني يدين القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 مايو 2019 07:08 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

دان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القصف الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكد عبّاس على أن الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، قُتل شاب فلسطيني في غارة جوّية إسرائيلية مساء السبت في بلدة بيت لاهيا في شمال غزة، ما يرفع إلى أربعة حصيلة القتلى الفلسطينيين، على ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، “استشهد المواطن خالد محمد أبو قليق (25 عاما) جرّاء غارة استهدفت فيها قوّات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة”.

كذلك، قُتلت والدة الطفلة، صبا أبو عرار، التي كانت قضت في غارة جوية إسرائيلية مساء السبت في مدينة غزة، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: “استشهدت المواطنة فلسطين صالح أبو عرار (37 عاما) متأثرة بجروح أصيبت بها مساء بالرأس جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي لمنزلها” في حي الزيتون شرق غزة، موضحاً أن فلسطين هي “أم الرضيعة الشهيدة صبا أبو عرار التي استشهدت مساء في الغارة نفسها”.

وبهذا يرتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 4 بينهم الطفلة الرضيعة التي لا يتجاوز عمرها 14 شهراً.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر السبت أنه نفذ حوالي 120 غارة على قطاع غزة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الجرحى إلى 18 مصابا.

المصدر: – العربية.نت