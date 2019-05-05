تونس.. الشرطة تقتل متطرفين في سيدي بوزيد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 مايو 2019 07:08 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 مايو 2019 07:08 صباحاً - مشاركة

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أفاد مصدر أمني أن الشرطة التونسية قتلت 3 متطرفين في سيدي بو زيد.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الوحدة المختصة في مكافة الإرهاب ببئر بورقبة قد تمكنت من القضاء بجهة بن عون بسيدي بو زيد على 3 إرهابيين.

وأضافت أنه وفي عملية استباقية تمت السبت، قضت الوحدة على الإرهابيين وحجزت أسلحتهم وذخيرتهم.

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وأكدت الوكالة أن الوحدات المختصة ما زالت تتعقب بقية العناصر الإرهابية.

المصدر: دبي – العربية نت