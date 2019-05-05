حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ويسود جو حار إلى شديد الحرارة في كافة المناطق. وتكون الحرارة أعلى من معدلها السنوي لشهر أيار بحدود الأربعة درجات مئوية. ليلا تنخفض الحرارة قليلا مع بقاء الحرارة عالية نسبيا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

ويوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان، سيشهد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق. وتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود السبعة درجات المئوية. ويحذر من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول لتصبح غربية إلى جنوبية غربية.

يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود ستة إلى سبعة درجات مئوية. وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات عالية ومتوسطة. وتكون الفرصة سانحة لزخات من الأمطار المحلية في بعض المناطق. ويكون الجو ربيعيا بامتياز وتسود أجواء مائلة للبرودة في المناطق الجبلية العالية وأقل من ذلك في المناطق متوسطة الارتفاع. ليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويسود جو ربيعي بشكل كبير مع جو بارد في ساعات الصباح ومائل للدفء في ساعات النهار وبارد في ساعات المساء والليل. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

تبقى الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بحدود الثلاثة إلى أربعة درجات مئوية، في يوم الخميس، ويكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا بوجه عام مع برودة واضحة في ساعات الليل والفجر الباكر، الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.