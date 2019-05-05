شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القضاء على إرهابيين في ولاية سيدي بوزيد بتونس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:13 صباحًا, 5 مايو 2019 م المناطق - وكالات تمكنت الوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس، مساء اليوم السبت، من القضاء على عنصرين إرهابيين اثنين في مدينة “سيدي علي بن عون” من ولاية سيدي بوزيد.

وأضاف الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن العملية الأمنية ما تزال متواصلة وأنها تمت في إطار تعقب المجموعات الإرهابية.

وأفاد مصدر أمني بأن مدينة “سيدي علي بن عون” شهدت في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد عملية أمنية استباقية تمكنت خلالها القوات الأمنية من القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية.

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