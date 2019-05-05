واشنطن تدعو رعاياها لتوخي الحذر تحسبا للطوارئ بعد تطورات غزة

دعت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها، الأحد، إلى توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب تحسبا للطوارئ بعد التطورات الأمنية في قطاع غزة ومحيطه.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "يجب على الأمريكيين توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب لحالات الطوارئ".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "ندعو المسؤولين عن العنف إلى وقف هذا العدوان على الفور".

وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 80 غارة على قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين حتى الآن، كما أطلقت صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.