لليوم الثاني غزة تحت القصف.. تدمير 3 منازل ومسجد في 15 غارة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عدوانها على قطاع غزة، وشنت المزيد من الغارات.

وقالت مصدر أمني لـ"العين الإخبارية"، إن طائرات الاحتلال شنت ما لا يقل عن 15 غارة منذ منتصف ليل الأحد، بعد نحو 80 غارة أمس السبت.

وذكر أن إحدى الغارات استهدفت صباح الأحد أرضا زراعية في بيت حانون، وموقعا في مخيم المغازي بـ5 صواريخ من الطيران الحربي.

كما قصفت طائرات الاحتلال استراحة اللؤلؤة غرب مخيم الشاطئ وهدفا غير محدد ببيت حانون.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية أيضا بغارة جديدة محيط مدرسة ابن النفيس شرقي خانيونس.

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ووفق المصدر؛ فإن الغارات الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية دمرت 3 منازل في خانيونس ورفح وشقة في غزة، ومسجدا في مخيم الشاطئ ومقرا للشرطة البحرية.

واستشهد فجرًا فلسطينيان في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما رفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ صباح السبت، إلى 7 شهداء منهم أم حامل ورضيعة من العائلة.

ويوم أمس، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه بأن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من ٨٠ غارة، إضافة للمدفعية والبوارج، استهدفت أكثر من ١٠٠ معلم في قطاع غزة، منها بنايات سكنية ومؤسسات إعلامية وأراضي ودفيئات زراعية.

ووفق البيان؛ فقد دمر القصف الإسرائيلي ٤ بنايات سكنية بالكامل واستهداف ٣ منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ، ودمر ٣ مؤسسات إعلامية موجودة في بنايات مدنية.

ورصد قصف ١٦ موقع تدريب وأكثر من ١٥ مرصدا تتبع المقاومة، وسيارة ودراجة نارية بشكل مباشر، إلى جانب تضرر ٤ سيارات خدمات صحية خلال العدوان.

كما قصف الاحتلال أراضي في محيط جامعتين، وتضرر عدد من المدارس، وقصف أكثر من ٢٢ قطعة أرض ودفيئات زراعية.