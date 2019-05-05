قاسم سليماني: CIA حذرت ترامب من دخول حرب ضد إيران

حسام رضوان
قال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، إن وكالة المخابرات الأمريكي "سي آي إيه" نصحت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجنب الدخول في حرب في إيران، وفقا لمعلومات مؤكدة لديه، على حد زعمه.
وكتب سليماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "انظروا بماذا نصحت سي آي إيه ترامب؟، قالوا له لا يجب علينا الدخول في حرب ضد إيران، ولو كان اشتباكا جزئيا".
وأضاف سليماني: "يقول العدو إن أي عمل عسكري يعرض جميع مصالحهم للخطر، ما أقوله معلومات حقيقية وليس تحليلات".
وأرفق سليماني بالتغريدة مقطع فيديو...
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