10 معلومات عن أنفاق قناة السويس الجديدة قبل ساعات من الافتتاح الرسمي

كتب- محمد سامي ويوسف عفيفي:
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية، أبرزها أنفاق قناة السويس، التي تسعى من خلالها الدولة لربط سيناء بقلب الوطن عبر مدن القناة.
ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن الأنفاق ومنها:
- تربط أنفاق قناة السويس الجديدة شرق الإسماعيلية بغربها والعكس.
- تستغرق مدة العبور بالأنفاق الجديدة ما بين 10 دقيقة.
- السرعة داخل الأنفاق 60 كيلو مترًا تحت رقابة الرادار و يتضمن النفقان حارتين للسيارات في كل اتجاه .
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