كتب- محمد سامي ويوسف عفيفي: يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية، أبرزها أنفاق قناة السويس، التي تسعى من خلالها الدولة لربط سيناء بقلب الوطن عبر مدن القناة. ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن الأنفاق ومنها: Advertisements - تربط أنفاق قناة السويس الجديدة شرق الإسماعيلية بغربها والعكس. - تستغرق مدة العبور بالأنفاق الجديدة ما بين 10 دقيقة. - السرعة داخل الأنفاق 60 كيلو مترًا تحت رقابة الرادار و يتضمن النفقان حارتين للسيارات في كل اتجاه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 معلومات عن أنفاق قناة السويس الجديدة قبل ساعات من الافتتاح الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.