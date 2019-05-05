الموسوي: المقاومة أربح للجميع وليس من خيار غيرها

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إبراهيم الموسوي​ إلى أن "غزة مجددا تكتب بجهاد المقاومين وصبر وصمود أهلها صفحات العزة لها وللأمة"، متسائلا:"ماذا نفعت عقود طويلة من التفاوض مع العدو سوى التفريط بالحقوق وتضييعها، ويأتي من يناقش بجدوى ​المقاومة​".

وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أكد الموسوي أنه "جرّبتم وجرّبنا، المقاومة أربح للجميع، ليس من خيار غيرها".