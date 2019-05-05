الموسوي: المقاومة أربح للجميع وليس من خيار غيرها

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي إلى أن "غزة مجددا تكتب بجهاد المقاومين وصبر وصمود أهلها صفحات العزة لها وللأمة"، متسائلا:"ماذا نفعت عقود طويلة من التفاوض مع العدو سوى التفريط بالحقوق وتضييعها، ويأتي من يناقش بجدوى المقاومة".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكد الموسوي أنه "جرّبتم وجرّبنا، المقاومة أربح للجميع، ليس من خيار غيرها".
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