زوار الحريري للشرق الأوسط: آن الأوان للإفادة من "سيدر"

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن زوار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، نقلوا عنه تأكيده أنه "آن الأوان للإفادة من "سيدر"، مشيرا الى أنه "يجب الوصول إلى ما نطمح إليه، وهذا يتطلب تحقيق الشراكة الوطنية بين جميع مكوّنات الحكومة والترفُّع عن تسجيل المواقف".

وشدّد الحريري على "الإسراع في إقرار ​الموازنة​ لأنه لا مصلحة في التباطؤ أو في افتعال مشكلات هامشية من شأنها أن تعيق إقرارها".